Po tragédii na pražské filozofické fakultě volá část veřejnosti po zavedení povinných psychotestů pro žadatele o zbrojní průkaz. Podle odborníků by pomohly odfiltrovat psychicky narušené zájemce o zbraně. Psychotesty pro prvožadatele slíbil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jenže novela zákona o zbraních, která čeká ve Sněmovně na schválení, je neobsahuje, a plán, jak je zavést, je podle ministra pro legislativu Michala Šalamouna (Piráti) právně problematický.

Rakušan chce zavést psychotesty pro střelce vládním nařízením. Lze jen zákonem, odmítá to ministr pro legislativu Šalamoun

Česko čeká politický střet o psychologické posudky, které by nově museli mít žadatelé o zbrojní průkaz. Podle odborníků by to měla být samozřejmost.

„Člověk bez psychologického vyšetření by jednoznačně neměl na zbraň dosáhnout,“ je přesvědčen člen vedení Asociace klinických psychologů Vojtěch Černý.

„V Česku neexistuje žádná závažná překážka vlastnit neomezené množství zbraní. Stačí potvrzení od praktického lékaře, který ale psychické narušení rozhodně nemusí odhalit. Někteří lidé si pořizují zbraň z agresivních pohnutek, například z