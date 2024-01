Vývoj bojů (678. den): Rusové oznámili, že nasadili svůj nejmodernější radar. Za pár hodin bylo po něm

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za úterý 2. ledna. Situace na některých místech už může být jiná.

V opotřebovací válce má dělostřelectvo pro obě strany velký význam. Možná i proto ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno oznámilo, že na Ukrajinu nasadilo jeden ze svých nejmodernějších radarových systémů.

Jedná se o radar 1K148 Jastreb-AV určený pro protibateriovou palbu. První snímek tohoto radaru je z roku 2019, v ruské armádě je od roku 2022 a údajně má hodnotu 250 milionů dolarů.

Possibly the first photo of a Yastreb-AV counter-battery radar system prototype on a BAZ-6910-025 (8×8) chassis developed by NPO Strela (part of Almaz-Antei). The other photos are of Yastreb-AV models.https://t.co/OheQyTpiiMhttps://t.co/Vsxb0tHEWB pic.twitter.com/m9kKalMAQj

— Rob Lee (@RALee85) October 9, 2019