Hitlerovo Orlí hnízdo čím dál častěji navštěvují neonacisté, varují místní, kteří se po násilném incidentu vzbouřili

Nechvalně známé a pompézní horské útočiště v bavorských Alpách asi netřeba zdlouhavě připomínat: v jeho útrobách se jednalo o krvavých plánech nacistů – mimo jiné i o budoucnosti Československa – a nacistický diktátor odtud řídil invaze i obléhání měst.

Nejen na samotné místo posazené vysoko v horách s výhledem do Rakouska, ale i na přilehlé malebné městečko Berchtesgaden dějinné události nacistického Německa stále vrhají temný stín. Pohraniční horská oblast však existovala a lákala turisty svými krásami už dávno před příchodem jednoho z největších masových vrahů historie k moci.

Orlí hnízdo prošlo po vybombardování na konci druhé světové války rekonstrukcí a dnes je nejen velmi populární turistickou destinací, ale přitahuje i příznivce neonacismu a krajní pravice, která je v posledních měsících a letech v Německu na vzestupu.

The 900-year old town of #Berchtesgaden, surrounded by the Bavarian alps and located in the very southeasternmost corner of Germany, is a winter's dream. Thousands of tourists flock to the region every year. ✨ pic.twitter.com/GUKfd4Vhk6

