Námořní krize v grafech a číslech. Provoz v úžině u Jemenu se propadl skoro o polovinu, akcie rejdařů rostou

Situaci u pobřeží Jemenu se nedaří uklidnit, a to navzdory zformování mezinárodní aliance, které by měla námořní dopravu chránit před Húthíi. Sílící vojenská přítomnost zatím vedla především k dalším ozbrojeným střetům, které zneklidnily světové trhy. Návrat lodí do Rudého moře se zatím nekoná, jak vyplývá z dat Oxfordské univerzity.