Pointa N: Vysoké školy řeší bezpečnost i zavazadla studentů. STAN zase, jak ve vládě přitvrdit

Předvánoční útok na Filozofické fakultě UK přinesl řadu otazníků. Vysoké školy nyní musí obrátit pozornost na svou bezpečnost. Studenti těžko budou v budoucnu chodit po chodbách s velkými batohy a do škol už se asi nedostane každý. I v tom se budeme muset přiblížit Západu. Naopak hnutí STAN se možná trochu vzdálí koaličním partnerům ze Spolu, zatím se ale všichni shodli na korespondenční volbě. Konečně. V cíli ale ještě rozhodně nejsme.

Dnešní dění pro vás vybrali a okomentovali Jan Tvrdoň a Markéta Boubínová.

Zavazadla do úschovny, bezpečnostní rámy zřejmě ne

Utéct, schovat se, bojovat. To je základní pravidlo, jak se chovat v případě útoku aktivního střelce. Pokud to lze, utečte, když ne, tak se schovejte a zabarikádujte dveře. Když není možné ani to, bojujte o život.

Například na francouzských středních školách simulaci takových útoků studenti i učitelé nacvičují několikrát ročně. Na chodbách zní speciální sirény, studenti ví, co dělat v učebnách a co na chodbě, nebo dokonce na internátu. V Česku ale dosud bylo takové školení spíše neobvyklé. Pokud o něj vedení školy projevilo zájem, žáci či studenti i zaměstnanci ho absolvovali.

Jak dnes řekla rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, mnohem častěji se taková školení mohla konat v regionálním školství, protože tam byly různé dotační výzvy. Vysoké školy si je musely platit samy.

To by se nyní mělo změnit.