Anatomie arzenálu teroru. Čím Rusové útočí na Ukrajinu ze vzduchu a jaké jsou možnosti obrany

Rusko se po roce vrátilo k rozsáhlým vzdušným útokům na Ukrajinu, tentokrát ne s cílem zničit její energetickou infrastrukturu, ale bez zřejmého vzorce. Pokud ruské střely míří na vojenské cíle, Ukrajinci to neříkají, Rusové ale často zasahují i cíle civilní. Může to být dané jak ruským úmyslem terorizovat obyvatele Ukrajiny, tak ruskou lhostejností k tomu, kam která střela dopadne.

Jak o ruském arzenálu pro masivní vzdušné útoky, tak o ukrajinské obraně lze přitom říci, že se průběžně učí a zlepšují. Příkladem je mimo jiné trend používání klamných cílů i u jednodušších řízených střel – technologie, která byla donedávna širší veřejnosti známá jen u letadel.

V tomto textu se zaměříme na nejběžnější typy zbraní, které Rusové pro tyto útoky používají, a popíšeme, jak a čím se jim Ukrajinci snaží čelit.

Iranian drones#AFPGraphics looks at the Shahed 136 'kamikaze drone' that Russia has used in its war against Ukrainehttps://t.co/As7QYDKQtF pic.twitter.com/Gsa7Uaty9k

— AFP News Agency (@AFP) October 19, 2022