Hromadným útokům střelnou zbraní nelze stoprocentně předejít, snižovat jejich riziko ale můžeme začít hned

Komentář licencovaného psychologa Michaela Žantovského: Tragická událost, k níž došlo před Vánoci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mojí alma mater, vyvolává pochopitelně a správně diskuze o tom, do jaké míry bylo možné jí předejít a do jaké míry je možné opakování podobných událostí zabránit do budoucna.