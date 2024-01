Jak porodní asistentka najde žílu potmě a proč musí voják bez nohy vydržet pár minut bolesti

Je z východu a do ukrajinské armády ji nejdřív přijmout nechtěli. Co kdyby to byla špionka z Donbasu? Teď patří mezi nejzkušenější vojenské zdravotníky na Ukrajině. Možná v Evropě. Deset let Oxana vojákům zastavuje krvácení a říká, že i bez končetin stojí za to žít.

„Nejdřív si vždy přesně musíte určit předávací místa. V každé jednotce, která je v přední linii, je zdravotník. Často je to člověk, který nemá zdravotnické vzdělání. Jen kurz. Umí poskytnout pouze tu nejnutnější první pomoc. Má ale obvykle k dispozici auto. Pokud je voják zraněn, naloží ho a veze na domluvený předávací bod. Dá nám zprávu a v tu chvíli vyrážíme i my. Býváme od sebe vzdáleni kilometr až pět. Sanitář nesmí z první linie odjet na dlouho. Mohou co chvíli zranit dalšího. To hlavní, co musí umět a co dělá nejčastěji, je zastavení krvácení. K tomu má škrtidla. Víc nic.“

Říkají jí Ksjuša – tak se v armádním žargonu nazývá útočná puška Kalašnikov se sklopnou pažbou a zkrácenou hlavní. Pravým jménem Oxana S., jedna z nejzkušenějších zdravotnic v ukrajinské armádě.

Do služby se přihlásila dobrovolně už před deseti lety, když její rodný Donbas ovládli separatisté podporovaní Ruskem. Rozumí jim jako málokdo. Chápe jejich pocit ponížení a izolace, jejich nostalgii po starých dobrých časech.

I ona je z východu, je jednou z nich. A i ona narazila na západě země na nedůvěru a urážky. Přesto teď nasazuje život i za to, aby se Donbas vrátil Ukrajině.

Ve své jednotce, 128. brigádě, která se proslavila úspěchy v bitvách, ale i nečekaně vysokými ztrátami, zavedla přísná pravidla nutná k přežití. Například sanitář v zákopech nesmí dávat zraněnému žádné injekce, žádné utišující preparáty – nic, co by