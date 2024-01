Vývoj bojů (677. den): Rusové bombardují ukrajinská města jako nikdy předtím, vymysleli si falešný důvod

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za vánoční svátky do 1. ledna. Situace už může být na některých místech jiná.

Černý den ruských kinžalů – z deseti deset nedoletělo. Měsíce se předpokládalo, že Rusko rozpoutá během zimy novou vlnu bombardovací ofenzivy proti ukrajinským městům. A ta právě začala. Masové nálety předcházejí očekávanému příchodu arktických mrazů ve druhé polovině týdne. Je možné, že jsou načasovány tak, aby do té doby zničily co nejvíce energetické infrastruktury. Během následujícího víkendu klesnou na východě noční teploty k minus dvaceti stupňům Celsia.

Počtem použitých zbraní největší nálet této války uskutečnili Rusové v pátek 29. prosince. Na Ukrajinu ten den vystřelili 122 kusů raket, dronů a střel s plochou dráhou letu. Protivzdušná obrana sestřelila 87 z nich.

Here is how today's attack compares to previous strikes. The big question is, of course, whether this is the start of a larger campaign or a one-off event. I am presently more inclined to go with the latter. pic.twitter.com/wH8CTQacme

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) December 29, 2023