Válečná stezka: Analytik píše, jak Rusové ztratili radarový letoun. Ale dánské F-16 se opozdí

Přinášíme přehledné sedmidenní shrnutí nejdůležitějšího dění v ruské agresi proti Ukrajině. Zprávou týdne se patrně stal sestřel ruského radarového letounu A-50, obdoby strojů známých na Západě jako AWACS, přestože nikdo nepotvrzuje, jak ke zničení došlo. To ale nečiní ztrátu letadla a jeho osádky pro Rusko méně bolestivou.

O jeden z nejvzácnějších letounů méně: Ruská ztráta radarového letounu A-50 (popsali jsme ji zde) je pro válečného agresora mrzutá jak z hlediska prestiže, tak kvůli ztracené vycvičené osádce a letounu, jehož celkové počty byly odhadovány na něco mezi osmi a 15 kusy, ale patrně jen tři z nich byly schopné plnit všechny operační úkoly.

Letoun detailněji popisujeme níže, a to včetně zákresu toho, jak velké území „vidí“. Zajímavé je zejména to, jak ho Ukrajinci mohli sestřelit – místo pádu letadla totiž mají jejich běžné prostředky poměrně z ruky. Tedy pokud to byli oni, ruské kanály dál spekulují o omylu vlastní obrany.

Rakouský analytik Tom Cooper na svém webu možný scénář popisuje tak, že Ukrajinci podle dostupných informací den předem provedli útok na ruská pozemní radarová zařízení na Krymu. To vedlo k tomu, že Rusové, patrně pro vykrytí výpadku, poslali do vzduchu A-50 (než doplní ztracené pozemní radarové kapacity, což trvá déle).

Jeden z ruských jednomístných bojových letounů Su-30 krátce před sestřelem v oblasti zachytil aktivní radar ukrajinského protivzdušného systému S-300. Ten mohl podle Coopera buď