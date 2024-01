Smetana, Kafka, Škréta, Kryl… rok mnoha kulatých výročí, jež by neměly zůstat jen pouhou připomínkou dob minulých

Tak nám začal rok české hudby. Je to už taková tradice, že jakmile udeří rok končící čtyřkou, raduje se česká hudební scéna podobně jako ta historická v letech končících osmičkou. Jak by také ne. Ono to tak trochu opravdu vypadá, že když chcete mít z potomka českého skladatele nebo skladatelku, bude nejlepší přivést ho na svět v roce končícím čtyřkou. Josef Suk, Oskar Nedbal, Václav Křtitel Tomášek, Jan Klusák, Vilém Blodek, Ervín Schulhoff, Pavel Bořkovec, E. F. Burian, Leoš Janáček, ti všichni se narodili právě v takových letech. A Antonín Dvořák, Pavel Haas, Hans Krása, Dalibor Vačkář či Jarmila Novotná pak zase v letech končících čtyřkou zemřeli.

Všechny je ale letos zastíní samozřejmě jméno i mezi neznalci klasické hudby populární aspoň ze školní výuky – Bedřich Smetana. Narozen v březnu 1824, zemřel v květnu 1884, takže to má na jistotu, a ještě dvakrát kulatiny. Proto se také letošní rok české hudby zastřešuje projektem Smetana200. Otázkou bude, co z něj vypíchne a zdůrazní.

Jistě už to nebude Smetana jako z padesátých let minulého století, buditel, autor národních oper a vlastenec jako z čítanky. Dojde na jeho