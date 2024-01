Studio N: Bude 2024 rokem nacionalismu a Donalda Trumpa?

Svět, a v něm i Česko, vstupuje do roku 2024. A na velkou stabilitu to zrovna nevypadá. Do čela Spojených států v tomto roce může znovu usednout Donald Trump, Putin úspěšně vyčerpává Ukrajinu a kolektivní Západ zažívá obrodu nacionalistických lídrů. Jak tento rok ustojíme? A co dobrého nás v něm čeká? Hostem podcastu je už tradičně v úvodu nového roku šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek.