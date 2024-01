Děcka/práce: Jak mít v novém roce zdravější děti? Ptali jsme se imunoložky. A příběh jednoho neobyčejného těhotenství

Newsletter Evy Mošpanové Děcka/práce je o rodině a chcete ho číst, když si od té své potřebujete oddechnout. V tomto vydání jsme s odbornicí na imunologii mluvili o tom, jak pomoci obranyschopnosti nejmenších a kdy už je nemocí moc. Podíváme se na těhotenství, při kterém dítě nebylo v děloze. A také na to, co o české politice vypovídá skokové zvýšení rodičovského příspěvku.

Proč je vaše dítě pořád nemocné a jak mu pomoci?

Týdny před svátky přinesly první větší vlnu „školkových“ nemocí a do jara nás jich nepochybně ještě několik čeká. Pro rodiče to znamená přechod do pohotovostního stavu čajů, paralenů, vývarů a teploměrů.

Zeptali jsme se proto imunoložky Andrey Poloučkové, která kromě své soukromé ambulance působí také v Ústavu imunologie ve Fakultní nemocnici Motol, jak urychlit léčbu, co má smysl užívat a jak poznat, že má dítě s imunitou problém.

Co se dá teď v počínající sezoně respiračních nemocí udělat pro dětskou imunitu – mají smysl například doplňky jako jsou imunoglukany?

Nejlepší pro správný vývoj imunity je zdravý životní styl, pestrá a vyvážená strava s dostatečným podílem čerstvého ovoce a zeleniny, adekvátní sportovní aktivity, pobyt na čerstvém vzduchu. Také nelze opomíjet velký význam očkování. Doplňky výživy jako vitaminy a minerály mají význam tam, kde je dítě omezeno dietně, trpí poruchami výživy nebo odmítá určitý typ potravy.

Na podporu imunity je k dispozici na trhu velmi široká škála přírodních produktů – betaglukany, kolostrum, nukleotidy, rostlinné výtěžky jako česnek, aloe vera, bez černý, echinacea, zázvor a další. I pro lékaře a lékárníky je velmi obtížné se v nich orientovat. Důležité je u jednotlivých produktů posoudit schopnost výrobců deklarovat zastoupení účinných látek a doložit jejich efekt na imunitní systém a celý organismus, nejlépe formou klinických studií.

Je nutné myslet na to, že koncentrace přírodních látek se může významně lišit produkt od produktu. Podle koncentrace a čistoty účinné látky se může také lišit její konečný účinek na organismus. V některých případech může přírodní účinná látka nepříznivě ovlivňovat efekt dalších užívaných léčiv, nebo dokonce působit toxicky v kombinaci s jinými léky či potravinami. Proto je před nasazením a dlouhodobějším užíváním některého preparátu velmi vhodná konzultace s farmaceutem nebo lékařem.

Když už je dítě nemocné, pomáhá něco, kromě klasických rad, jako je oddech, urychlit léčbu?

Jak se říká – léčená rýma trvá týden a neléčená sedm dnů. Podobně je to i s průběhem většiny nezávažných virových infekcí. Urychlit léčbu mohou pomoci takzvané symptomatické léky. Tedy léky snižující teplotu, tlumící kašel, nebo naopak podporující vykašlávání, vitaminy, nosní kapky.

Důležité je i dodržování klidového režimu v době infekce, dostatečného pitného režimu, podávání lehké a vyvážené zdravé stravy. Také udržování vhodného prostředí v domácnosti – nepřetápět, pravidelně větrat, v bytě udržovat optimální vlhkost. Velmi důležitá je i dostatečně dlouhá rekonvalescence. Dítě není vhodné zařazovat ještě nevyléčené časně do kolektivu a vodit do velkých nákupních center nebo jiných uzavřených prostor, kde je velký pohyb lidí. Také není vhodné hned po odeznění příznaků dělat větší sportovní aktivity.

Mnoho rodičů se zejména u školkových dětí během zimních měsíců setkává s opakovanými nemocemi – týden ve školce, dva týdny doma a podobně. Kdy je to ještě normální, a kdy už má rodič vyhledat pomoc imunologa?

Hranice mezi tím, co je ještě normální, a kdy je potřebné vyhledat pomoc imunologa, není zcela jasná. V literatuře se uvádí, že od jednoho roku až pěti let je ještě normálních šest až osm respiračních infektů za rok.

Ovšem samotný počet infekcí není tak důležitý jako jejich charakter. U běžné nemocnosti by se mělo jednat o infekce, které obvykle nevyžadují celkovou antibiotickou léčbu. Vyskytují se dominantně v podzimním a zimním období, postihují především horní cesty dýchací, dobře reagují na léčbu a dítě jinak prospívá a v období mezi infekty nemá obtíže.

Kromě poruch imunity, které jsou ovšem velmi vzácné, mohou být příčinou i alergie, zvětšená nosní mandle, nevhodný životní styl – zejména kouření v rodině nebo gastroezofageální reflux. Ale i závažná vzácnější onemocnění jako cystická fibróza nebo porucha řasinkového epitelu dýchacích cest.

Základní imunologické vyšetření – krevní obraz s diferenciálním rozpočtem a stanovení hladin základních tříd imunoglobulinů (protilátek) – může udělat pediatr. Pouze při abnormálním nálezu nebo při výskytu závažnějších infekcí je nutné vyšetření imunologem. Důležitá je také spolupráce s jinými specialisty, zejména ORL, kteří vyloučí například zvětšenou nosní mandli nebo provedením kultivačního vyšetření z výtěrů pomohou určit původce infekcí.

Těhotenství ano, v děloze ne

Úspěšné těhotenství je ve své podstatě poměrně přímočará záležitost. Oplodněné vajíčko se usadí v děloze… a dál to znáte. Čas od času se ale objeví případ, kdy se tato jasná linka obejde, a na jejím konci je přesto zdravé dítě.

Jeden takový popsala v prosinci dvojice lékařů v odborném magazinu New England Journal of Medicine. Odehrál se na ostrově Réunion v Indickém oceánu. Na tamní pohotovost dorazila sedmatřicetiletá žena, matka dvou dětí, s tím, že trpí deset dní bolestmi břicha.

Jak záhy ukázalo vyšetření, žena byla těhotná, dokonce ve 23. týdnu, tedy šestém měsíci. Důvod, proč se její těhotenství dostalo až do odborného časopisu, se ale lépe vidí, než popisuje. Snímek pacientky, který magazín zveřejnil v textu i na svých sociálních sítích, zobrazuje zdravé dítě i placentu. Mnozí na něm však rozeznají i útvar známý z učebnic biologie. Přímo pod dítětem se nachází děloha (na obrázku označená hvězdičkou). Zavinutá a prázdná. Ditě samotné je v břišní dutině s placentou uchopenou o její stěnu.

Jde o vzácný případ abdominálního ektopického –⁠ v běžné řeči mimoděložního –⁠ těhotenství. Mimoděložní těhotenství jsou poměrně běžná – tvoří jedno až dvě procenta všech těhotenství. Embryo se během nich nejčastěji uchytí ve vejcovodu a kvůli své rizikovosti pro život matky se lékařsky ukončí.

Případy, kdy se plod usadí v břišní dutině, jsou podle jednoho z autorů textu Guillauma Gorincoura už velkou raritou. Tvoří pouze zhruba procento z mimoděložních těhotenství. A ohromnou raritou podle lékařů je, že žena takové těhotenství přežije. Dle odborné literatury je totiž v takových případech riziko úmrtí matky až sedminásobně vyšší než u nejčastějších mimoděložních těhotenství.

Matka z Réunionu měla štěstí. Lékaři pod dohledem nechali dojít těhotenství do 29. týdne, tedy sedmého měsíce, a pak dítě odrodili chirurgicky. Jeho stav po porodu nebyl ideální a novorozenec strávil v nemocnici ještě dva měsíce, matku propustili po necelém měsíci. Jak se jí vede dál, nevíme, lékaři s ní po propuštění ztratili kontakt.

Česko podobný případ zažilo v roce 1983. Tehdy dvacetiletou ženu ve 33. týdnu těhotenství přivezla do nemocnice záchranka v hemoragickém šoku. Až v pražské nemocnici se ultrazvukem zjistilo, že její těhotenství je v dutině břišní. Podle odborníků, kteří její případ popsali, považovali předtím lékaři – nejspíš i kvůli absenci zobrazovacích metod, jaké jsou k dispozici dnes –‚ ženu, která si celé těhotenství stěžovala na silné bolesti a zvracela, za simulantku.

Co nám skokové zvýšení rodičáku říká o české politice

Od prvního ledna se v Česku zvýšil rodičovský příspěvek z 300 na 350 tisíc, a ačkoliv je tímto věc uzavřená, stojí za to se k ní vrátit. Nepovede se totiž zas tak často, že by změna, která by na papíře měla vyvolávat jen pozitivní pocity z podpory rodin, vzbudila v praxi tolik otázek a kontroverzí.

Důvodem, jak známo, je ono skokové zvýšení. Rozdíl několika sekund kolem půlnoci dokázal mezi rodinami, které budou v obchodech hledět na stejné cenovky, udělat nerovnost v podpoře státu ve výši padesát tisíc korun.

Kolem rozhodnutí padalo několik otázek. Zajímavé jsou jak ty, na které máme odpověď v datech, tak i ta, na kterou jasnou odpověď nemáme.

Začněme tou nejčastější – proč se rodičovský příspěvek nezvedl všem, kteří ho aktuálně pobírají? Racio zde je krátké a stručné: vláda chtěla ušetřit. Odpověď ale nekončí pouze přímočarou úsporou v podobě nepřiznaného zvýšení.

Všem pobírajícím vláda zvedla rodičovský příspěvek v roce 2020. Kromě finanční úlevy rodin měl krok ještě jeden zajímavý efekt. Dle studie think tanku IDEA se výrazně snížil počet matek vracejících se na trh práce. Nejvíce se pokles projevil u žen s vysokoškolským vzděláním a jedním dítětem. Odborníci předpokládají, že matky navýšení využily na překlenutí období mezi koncem prvního rodičovského příspěvku a naběhnutím mateřské při druhém dítěti. Čistě z finančního hlediska tak ale stát přišel kromě peněz na zvýšení příspěvku také o finance, které by matky odvedly při návratu do práce.

Další otázka, která se objevovala, je, zda nastavení ostré a jasné hranice nepřinutí matky a porodníky manipulovat s časem porodu. I zde je odpověď stručná – pokud by k takové snaze došlo, týkala by se jen naprostého minima případů.

Ekonomové Petr Houdek a Marcel Tkáčik na základě staršího českého případu finančních změn z roku 2006 vypočítali, že přesun plánovaných porodů se tehdy mohl týkat zhruba 100 až 244 porodů. Pro srovnání – v Česku se ročně narodí zhruba 100 tisíc dětí. Znamená to tedy, že případné přesuny porodů by nebyly nijak rozsáhlý jev. Nic to ale nemění na morální problematičnosti toho vytvářet skokové rozdíly v podpoře rodin a zavdávat jim motivaci k tomu o přesunech porodů vůbec uvažovat.

To vše zní jako argumenty pro podporu vládního rozhodnutí, není tomu ale tak. Když dojde na dotaz, proč vznikl skokový rozdíl v podpoře mezi rodinami ve stejné situaci, scvrkne se odpověď nejčastěji na „někde se hranice dát musela“.

Hranice přitom nemusela být tak ostrá a existovaly jemnější návrhy s odstupňováním výše příspěvku dle data narození. Měla zastání i mezi odborníky a třeba ekonom a poradce ministra práce a sociálních věcí Filip Pertold na Facebooku ještě v říjnu napsal, že tomu, proč se zvolila tato varianta, nerozumí.

Odpověď na to, proč odstupňované zvýšení neprošlo, není snadná. Lze argumentovat snahou současné vlády mít jasné a čisté sdělení „zvýšili jsme rodičák o 50 tisíc“ nebo snahou usnadnit fungování úřadům práce, které dávku vydávají. Ve finále ale vše dospěje k jednomu závěru: ve střetu složitosti života s touhou po byrokratické čistotě mnohdy bohužel zvítězí to druhé.

