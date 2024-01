Být silný neznamená být zlý. Vzkaz evropským politikům

Chápu, moji milí čtenáři, asi jste ode mě očekávali komentář k úderu na Bělgorod a k reakci ruských vlastenců. Přiznám se, že jsem ho skutečně začala psát. Psala jsem od srdce, ve výrazech jsem se nijak neostýchala, ale text nakonec vyzněl až příliš nadšeně, a to se přece nesmí. Učili mě, že novinář má psát o exkrementech, které mají politici na svědomí, aby je po sobě uklidili, a ne o motýlcích, kteří létají kolem, a květinkách, které rostou v okolí. Vždyť když se děje něco dobrého, je to přece normální, a když se děje něco špatného, mělo by se na to poukázat, aby se to už neopakovalo.

V tom nadšeném komentáři zazněly věty, že skuhrání Rusů na sociálních sítích je pro mé oči jako sad kvetoucích sakur, že Lipavský se předvedl jako rocková hvězda, když odpověděl ruské sebrance. Dokonce jsem napsala, že předčil i nového argentinského prezidenta, který poslal Putina a Siho i s jejich BRICS ke všem čertům.

Dokonce byste se mohli dočíst, že za smrt civilistů v Bělgorodu může Putin, který rozpoutal válku, protože kdyby ji nerozpoutal, všichni by seděli, slavili silvestra a popíjeli sekt.

Padaly i jízlivé fráze na adresu ruské opozice, která požadovala mezinárodní vyšetřování úderů proti jejich krajanům. Psala jsem o absurdnosti zasedání OSN a smutných tvářích ruských propagandistů. Prostě všechno to, co já i vy tak milujeme. A tak jsem se rozhodla, že můj první text v novém roce nebude jako vychlazené šampaňské, ale jako prášek na kocovinu a ledová sprcha. Otázka, kterou se chystám položit, mě znepokojovala ještě před ostřelováním ruského území, ale reakce českého ministra zahraničí mě inspirovala ještě silněji k tomu, abych