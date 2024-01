„Jsem ráda, že žiju.“ Japonsko se vzpamatovává z ničivého novoročního zemětřesení, nebezpečí trvá

První otřes ucítila pár minut po čtvrté hodině odpoledne. Kolik přesně? To neví, ale ví, že ji to vyděsilo. Hlavně ta hlasitá rána. Když se ozvala, byla pětaosmdesátiletá Sumie Higaši zrovna v ložnici. Pospíšila si do vedlejšího pokoje, kde jí cestu zatarasilo zřícené horní patro; při pohledu z okna zjistila, že její auto, které stálo venku před domem, je poničené stejně jako ulice kolem.

Je čeho se bát

„Jsem ráda, že jsem vůbec