Když nevíte, jak dál, buďte užiteční. Najdete v tom smysl i sebe, radí Arnold Schwarzenegger

Někdejší americký kulturista, akční hrdina a guvernér Arnold Schwarzenegger přináší v motivační knize Be Useful překvapivě inspirativní a proveditelný návod na život, úspěch i osobní spokojenost. Proč se jím neinspirovat právě v prvních dnech nového roku?

„My dva toho máme hodně společného,“ obrací se Arnold Schwarzenegger přímo na čtenáře v jedné z kapitol své nové knihy Buďte užiteční, která v USA vyšla na podzim loňského roku. Mnozí čtenáři (či posluchači) si v tu chvíli nutně pomyslí „No tak to určitě“.

Co mám asi já, běžný člověk, společného s nejslavnějším kulturistou, který se stal komerčně nejúspěšnějším hercem světa, aby se posléze stal republikánským guvernérem státu, jenž volí hlavně demokraty? A to všechno v cizí zemi, do které přijel jako chudý imigrant z Rakouska a oženil se do rodiny Kennedyů?

Jenže následující řádky přesvědčivě vysvětlí, proč Arnold vůbec nepřehání. „My dva nejsme nejsilnější, nejchytřejší ani nejbohatší. Nejsme ani nejrychlejší, ani nemáme ty nejlepší konexe. Také nejsme nejhezčí a nejtalentovanější ani nemáme ty nejlepší geny. Co ale máme a ti ostatní nemají, je