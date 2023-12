Kakao, které mohlo změnit dějiny? Mořeplavci toho v jihoamerických džunglích přehlédli mnohem víc

Je červenec roku 1502, slavný mořeplavec Kryštof Kolumbus je už tři měsíce na své čtvrté plavbě do Nového světa. Od španělského dvora dostal poslední možnost stát se prvním člověkem, který obeplul svět. Když karavely připlouvají k ostrovu Guanaja severně od Hondurasu, španělská posádka se na moři potkává s domorodými obchodníky. Na své kanoi vezou pro Evropany zcela neznámé zboží, a to včetně „mandlí“, jak mořeplavci nesprávně nazvou komoditu, která později ovlivní celý svět.

Samotný Kolumbus kakaové boby nikdy neochutnal. Až španělský objevitel a mořeplavec Hernán Cortés při další cestě do Střední Ameriky ucítil potenciál této plodiny. A to doslova – v roce 1519 mu dal aztécký císař Montezuma II. jako prvnímu Evropanovi ochutnat pěnivý nápoj „xocoatl“ vyrobený právě z kakaa. Cortés nápoj spolu s boby poslal do Evropy, kde se u šlechty zpočátku nesetkaly s oblibou. To trvalo až do chvíle, než se použila správná ochucovadla.

Stop. Odtud bychom mohli pokračovat dlouhým příběhem, kterak kakaové boby svou chutí dobyly a formovaly Evropu a postupně i celý svět do dnešní závislosti na čokoládě. My ale zůstaneme ve středo-jihoamerické džungli.

Kakao, se kterým se oba cestovatelé setkali, pochází ze stromu kakaovníku pravého. Jeho latinský název je Theobroma cacao a pro lepší zapamatování je dobré zmínit, že Theobroma v překladu znamená „pokrm bohů“. V případě Cortése to ale není úplná pravda, protože