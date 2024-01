Potápěčský svatý grál: Kolumbie nehledě na soudy a dohody vyloví španělskou galeonu s 200 tun pokladu

Socialistický prezident Gustavo Petro se rozhodl ignorovat vlekoucí se právní spory a nařídil vyzvednutí vraku, o kterém se v potápěčské komunitě mluví jako o svatém grálu.

Současná hodnota jeho nákladu se totiž v současnosti odhaduje na 17–20 miliard dolarů (380–447 miliard korun).

1708

Píše se 8. června 1708 a flotila osmnácti španělských lodí, na které v Panamě naložili poklady z amerických držav, se blíží do karibského přístavu Cartagena na pobřeží Nové Granady v dnešní Kolumbii. V jejich čele pluje o deset let dříve dokončená třístěžňová galeona San José, na jejíž palubě se nachází 200 tun zlata, stříbra a smaragdů.

Po mezipřistání má zamířit do Evropy – je to už šest let, kdy naposled z Nového světa na Iberský poloostrov dorazil podobně bohatý náklad. Španělský král Filip V. z dynastie francouzských Bourbonů ho už v Madridu netrpělivě očekává, aby měl zdroje na pokračování nákladného konfliktu, pro který se vžije název válka o španělská dědictví (1701–1714).