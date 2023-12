Čím a odkud Rusové dnes útočili na Ukrajinu a kolik zabili lidí

Ukrajina hlásí další oběti po nejnovějším nočním ruském raketovém a dronovém útoku.

V Ševčenkovské čtvrti Kyjeva byla nalezena zatím tři těla, téměř třicet lidí bylo zraněno.

The moment a Kyiv residential block was hit this morning. pic.twitter.com/JFrQ8IhTNd

— Oliver Carroll (@olliecarroll) December 29, 2023