Svět v krizi? Ano, jako už mnohokrát (mírně optimistická verze dystopických úvah o letošním roce)

Komentář Michaela Romancova: Na přelomu starého a nového roku se jen obtížně dá ubránit potřebě bilancovat ten končící a zkoušet odhadnout, co se bude dít v roce nastupujícím. To první je přitom mimořádně obtížné, to druhé v podstatě nemožné. Sice jsme poměrně přesně schopni přinést výčet dosavadních událostí, ale posoudit jejich kvalitu se nám už tak jednoznačně nedaří. Stačí si připomenout třeba události spojené s listopadem 1989 a vzájemné překřikování těch, kteří mají jasno v tom, za co všechno „klíčema (ne)cinkali“…