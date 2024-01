Čornej v mikrosvětě Žižkova rozkrývá, jak přepisujeme historii

Po tisíciletí lidé vpisují významy do krajiny, kterou se pohybují a kterou obývají. Už australští domorodci kdysi zpívali písně, kterými mapovali svou zemi. Spojovaly se s určitými místy i mezi sebou a vyznačovaly tak cestu. Zkušenosti a dávné příběhy se předávají z generace na generaci jak ústním podáním, tak malbami na skalách. U nás to byla hlavně doba baroka, která do krajiny vtiskla výrazy katolické zbožnosti. Ty ale už v devatenáctém století začaly zvláště českým pokrokářům a svobodomyslným vlastencům vadit. A proto se zrodil konkurenční husitský projekt, který chtěl přetrvávající barokní koncept nahradit.

Poprvé dostal možnost se uplatit na pražském Žižkově. A právě tomu, jak se husitská podoba a pověst Žižkova rodily a postupně opakovaně reinterpretovaly, se zevrubně věnuje kniha Husité na Žižkově: Pomíjivá paměť pražské periferie. Jejím autorem je uznávaný historik Petr Čornej, jenž se u širší veřejnosti asi nejvíce proslavil knihou Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Na ni autor volně navázal i letošní publikací Spory o Jana Žižku 1424–2024 o Žižkově „druhém životě“. A v Husitech na Žižkově zase sleduje ideologické využívání a přijetí husitství v rámci jednoho ohraničeného územního celku, jímž sám několikrát týdně prochází. Jak přiznává, stává se při tom „zajatcem seifertovsky nostalgických i melancholických vzpomínek“.

Husitská reakce na rakousko-uherské vyrovnání

Podle Čorneje se husitský mýtus v jazykově českém prostředí uplatňoval už v průběhu první poloviny devatenáctého století, zvláště v revolučním roce 1848. Ve veřejném prostoru se ale masově rozšířil až po rakousko-uherském vyrovnání, které zintenzivnilo státoprávní a národní požadavky Čechů: „Teprve v tomto okamžiku se Češi (byť zdaleka ne všichni) stávají, nadneseně řečeno, národem husitů.“

Národně smýšlející liberálové se