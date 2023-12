Proč v ruské televizi na silvestra neuvidíte hvězdy tamního popu? Mohou za to obnažená ňadra a genitál v ponožce

Byl to večírek, jakých Moskva zažila bezpočet. Pilo se na něm, zpívalo, hulákalo, tančilo a svlékalo vše, co se ještě svléknout dalo. Nic mimořádného. Problém nastal ve chvíli, kdy se z dekadentní pijatiky stala politická kauza a z obnažených ňader zrada těch hodnot, za které Rusko bojuje se zkaženým Západem. O trablech národa s rušením účasti popových hvězd v silvestrovských pořadech ani nemluvě.

Kdo se nezúčastnil této moskevské taškařice, jako by nebyl. V noci na 21. prosince se v moskevském klubu Mutabor konal „Skoro nahý večírek“.

Ruský „mejdan roku“ svolala Anastázija Ivlejeva, v našich zeměpisných šířkách celkem neznámá postava, v Rusku hvězda internetu i televizní obrazovky, blogerka, moderátorka, herečka a estrádní umělkyně. Jestliže zahraniční média vůbec zaznamenala její existenci, pak to bylo v roce 2017, kdy se vydala na Rusy okupovaný Krym a Ukrajinci jí za to zakázali vstup do země.

Pět let nato ale překvapila. 2. března roku 2022, týden po vpádu Ruska na ukrajinské území, agresi své země veřejně odsoudila. Vyzvala dokonce vedení Ruska, aby válku proti Ukrajině hned zastavilo.

Tolik její politické angažmá. Pak zmlkla a věnovala se zase umělecké dráze. Nikdo si jejích mírových iniciativ nestačil povšimnout.

Až teď se ocitla v hledáčku ruských úřadů. Když bez jakýchkoliv politických či dokonce protiválečných hesel svolala své známé a přátele na grandiózní večírek. To, co se tam odehrávalo, už řadu dní ovládá ruskojazyčný internet. A Anastáziji Ivlejevě dokonce hrozí pět let vězení. Prozatím jí soud přikázal zaplatit pokutu 100 tisíc rublů. Za co?

„Nejhorší sodoma“

Předepsaný dresscode na akci byl „almost naked“. Dorazily sem osobnosti ze všech názorových, uměleckých i politických bublin. Třeba dcera někdejšího starosty Petrohradu a osobního přítele Vladimira Putina, opoziční novinářka Xenija Sobčak.

Ale také i v zahraničí známý extravagantní zpěvák Filipp Kirkorov, bývalý muž první dámy ruského popu Ally Pugačevy nebo zpěvák, herec a zasloužilý umělec Ruské federace Dima Bilan. Slavných jmen byl plný sál. Vévodil mu rapper Vacio (ve skutečnosti nositel běžného ruského jména Nikolaj Vasiljev). Ten vyhověl asi ze všech nejlépe požadavku „skoro nahý“ – na sobě neměl nic, jen na genitál