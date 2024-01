Na které zprávy se letos těšit? A kterých se obávat? Kalenská, Ciglerová, Stejskal a Romancovová odpovídají

Rok 2024 přinese světu několik plánovaných zásadních novinek. Například to, kdo bude další čtyři roky americkým prezidentem. Osobnosti Deníku N odpovídají na to, jakých zpráv se v letošním roce obávají a jaké by si přály.

V anketě odpovídají Renata Kalenská, Jana Ciglerová, Libor Stejskal a Eva Romancovová.

Všichni dostali stejnou sadu čtyř otázek:

Co je zpráva, kterou v novém roce nečekáte? Co je zpráva, kterou v novém roce očekáváte? Co je zpráva, které se v novém roce obáváte? Co je zpráva, kterou byste si v novém roce přáli?

Renata Kalenská, redaktorka Deníku N, autorka rozhovorů

Zpráva, kterou v novém roce nečekáte

Nečekám, že by se novým ruským prezidentem stal v polovině března někdo jiný než diktátor Vladimir Putin. Velká část jeho příznivců možná začne výsledek prezidentských voleb zapíjet s tříměsíčním předstihem. Od úmrtí Vladimira Iljiče Lenina totiž 21. ledna uplyne sto let, a to bude pro mnohé Rusy důvod, jít se mu do mauzolea poklonit a poté tuto událost důkladně zapít. Pak už jim poslední březnový den postačí jen trefit k volební urně a hodit to Putinovi. Taky nečekám, že by během příštího roku vystavený Lenin z mauzolea zmizel, ačkoli je ho tam už jen kousek.

Nečekám, že by prezidentské volby na Ukrajině, pokud se v roce 2024 přece jen budou konat, proběhly v klidu a míru. Celkově bohužel nečekám ani to, že by ukrajinský národ v příštím roce klid a mír jakkoli pocítil, neboť jak v předvolební kampani, tak po volbě prezidenta bude chtít Vladimir Putin Ukrajincům a celému světu předvádět, co všechno umí.

V rámci hesla „přání otcem myšlenky“ navíc nečekám, že by se Donald Trump dokázal na podzim příštího roku vrátit do Oválné pracovny.

V roce 2024 a v dalších letech nečekám, že bychom zapomněli na