Co vás Taylor Swift může v novém roce naučit o úspěchu. A proč někdy může být lepší o něj neusilovat

Komentář Evy Mošpanové: K Novému roku patří předsevzetí, jak být v následujících měsících lepší a úspěšnější. Přednášet by o tom mohl jeden z nejúspěšnějších lidí současnosti na planetě, americká zpěvačka Taylor Swift. Kdyby se rozhodla napsat motivační knížku, nejspíš by se prodávala jako teplé housky. Její nejcennější rada v tomto směru pro běžné smrtelníky je však ve skutečnosti pár let stará a velice stručná.