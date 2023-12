2023 ve vědě: další rok na křivce exponenciálního růstu dobrých i špatných věcí

Byl to rok, kdy se potopila experimentální ponorka Titan, kdy se další tvrzení o vysokoteplotní supravodivosti ukázalo jako značně přehnané, kdy jsme se přestali starat o virus SARS-CoV-2, aniž nám to on oplatil stejnou mincí. Byl to rok, kdy se k nám začala vracet z nejvzdálenějšího bodu své dráhy Halleyova kometa. (Kolem Země naposledy prolétla roku 1986, příště se tak stane roku 2061.)

Ale v každém případě to byl hlavně rok velkých jazykových modelů a klimatické krize, jednoho zbrusu nového trendu a jednoho starého. Zdá se, že si je oba musíme zařadit do obrazu budoucnosti, že ji budou spoluvytvářet.

Ej aj mezi námi

Umělá inteligence (AI) jako vědní obor existuje od roku 1943, kdy Warren McCulloch a Walter Pitts sestavili první model neuronu. Umělá inteligence jako celosvětový fenomén existuje od podzimu 2022, kdy společnost OpenAI poskytla k volnému použití svůj konverzační nástroj ChatGPT, využívající plnou sílu velkých jazykových modelů (LLM).

Nastal explozivní růst zájmu. Dnes má ChatGPT téměř dvě stě milionů uživatelů. Kromě něj máme k dispozici Microsoft Bing, Google Bard, Anthropic Claude – a to mluvíme jen o textově orientovaných AI nástrojích, a ani ne o všech.

Do určité míry jde o optický klam. Mnoho nástrojů AI používáme už řadu let a neuvědomujeme si to – automatický překlad, hlasoví asistenti typu Alexa či Siri. Mnohé nástroje AI používají nás (a neuvědomujeme si to) – algoritmy sociálních sítí, reklamní systémy. Mnohé jsou specializované, řeší úlohy, se kterými se běžný uživatel nepotká. V mnoha případech (možná skoro ve všech) je sporné, zda název „umělá inteligence“ vystihuje podstatu věci – otcové zakladatelé v padesátých letech projevili v tomto směru až příliš obchodního ducha, výstižnější by bylo mluvit o netradičním využití matematické statistiky.

Přes to všechno je nynější nástup AI průlomem. Poprvé v historii máme k dispozici nástroje, které sice nemyslí v tom smyslu slova, v jakém tento pojem používáme u lidí, ale