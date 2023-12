Česko-slovenské slovo týdne: tým/tím vs. tím/tým

grafika

Pár slov o slovech tím a tým

Tak už jdeme do finále – a poslední slůvka zní… A za tím vším stojí tým skvělých lidí, vidím v korpusu příkladovou větu a v hlavě si bilancuju uplynulý rok, strávený mimo jiné s Česko-slovenským slovem týdne.

K bilanci patří statistika se svými nudnými údaji. Nuže, za celý rok se nám tu vystřídalo 30 lidí, z toho 18 žen a 12 mužů, 20 slovenské národnosti, 10 české. Povětšinou přispěli/y jedním dvěma díly, avšak rekordman (Gabriel Pleska) jich má na kontě 15 (!).

K tomu připočtěte programátora (sám si střihnul tři sloupky), grafika, korektory – věru pěkný pytel blech, který nebylo vždy snadné uhlídat… Práce náročná (kdoví, třeba by to AI udělala snáze a lépe), ale věřím, že smysluplná, stvrzující mou výchozí tezi, že Češi a Slováci zůstávají i po rozdělení naší někdejší společné vlasti nadále jedním týmem.

Kolik bylo vás čtenářů, bůhsuď. Snad se vás pár našlo a bohdá jste se při četbě našich sloupků nenudili a i ty exkurzy do slovníků (starších i novějších, výkladových i překladových) a korpusů – zdroje, bez nějž se dnes žádný serózní jazykovědec neobejde – byly zajímavé a obohacující.

Poděkování patří všem zúčastněným: píšícím i čtoucím, Den(n)íku N pak za poskytnutý prostor. Díky všem a snad zas někdy na shledanou. Vďaka všetkým a azda opäť niekedy dovidenia!

Čech o slovech tým a tím

A za tým všetkým stojí tím skvelých ľudí. Boha jeho, to je zmatek (čiže zmätok)! Co Čechovi tím, to Slováku tým a naopak – co prvnímu tým, to druhému tím, přičemž druhý oba tvary, zapisované různě, vysloví stejně, tvrdě. Tak mi to někdy v průběhu letoška líčil Vlado a že prý bychom si na tuhletu vykutálenou dvojičku měli políčit.

Tým, respektive Team, je pro mou generaci zejména spojen s charismatickým projevem Paľa Habery. Písňové texty se nesmazatelně zapsaly do (druhdy dětské) paměti a i po těch dekádách jsem schopen vylovit z ní celé fragmenty: „Studená si ako zima na Aljaške. / Opýtať sa, kedy ťa smiem zohriať, / je tak ťažké.“ – „Láska, necestuj tým vlakom. / Budem sám, ani nevieš ako. / V smútku prázdnych rán.“ – „Môžete ho zohnať len pod rukou. / Nádherné ticho hôr. / Výberové ticho so zárukou. / Získa ho, kto príde skôr.“ – „Je to vo hviezdach, je to vo hviezdach. / Proste na všetko máš jasnú odpoveď. / Je to vo hviezdach, je to vo hviezdach. / Niečo iné chcem počúvať – / a to hneď!“ – „Lietam v tom tiež, lietam v tom rád.“ – „Držím ti miesto. / Teraz už vieš to, / nemusíš sa báť. / Držím ti miesto. / Nie je to gesto, / ako toľkokrát.“ Inu, co se člověk v mládí naučí…

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu