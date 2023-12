Netvařme se před dětmi, že se nic nestalo. O útoku mluvme i s prvňáky, radí psycholog

Jak mají rodiče o tragické události na pražské filozofické fakultě mluvit se svými dětmi? Jak pracovat s jejich strachem a dalšími emocemi? A co by měli dělat učitelé? S Deníkem N o těchto otázkách diskutoval dětský psycholog Václav Mertin.

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jak mají rodiče o tragédii na FF UK mluvit se svými dětmi?

Jak to s nimi mají probírat jejich učitelé?

Co když mají děti ve třídě tendenci tragédii bagatelizovat?

Jak upravit informace v závislosti na věku?

Jak mají rodiče o tragické události na filozofické fakultě s dětmi a před nimi mluvit?

Jsou to dvě otázky, možná je ale spojíme. Záleží na věku dětí a záleží na nás. Samozřejmě nemusíme být autentičtí v plné míře.

Ať chceme, nebo ne, nějak se nás to dotýká. A to nemusíme mít s filozofickou fakultou nic společného – což zrovna není můj případ, protože sám jsem tam působil.

Je to šílená tragédie. Člověk se nemůže tvářit, že žije normálně a bude žít normálně. Prostě se ho to dotklo. Děti by se to měly dozvědět.

Obzvláště vzhledem k tomu, že používají internet a tam kolují videa z útoku, fotografie, také ale dezinformace…. Možná by děti měly od nás znát pravdu?

Jak jsem říkal, záleží na věku. Předškolní dítě může někde něco lapit, ale tady bych řekl, že ty informace budou spíš kusé. Jakmile je ale dítě starší a vleze mezi ostatní vrstevníky, začne to.

Vy jste zmínila internet, ale roli hrají i ostatní děti. Někdo něco řekne, někdo zas něco jiného… Možná ani nejde o dezinformace, ale o to, že se něco takového stalo a my, rodiče, bychom měli nějak zareagovat.

Samozřejmě to nebudeme svým dětem