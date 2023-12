Zemřeli i dva pedagogové. Je to strašný smutek, hrozná bezmoc, říká rektorka Králíčková

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková v rozhovoru s Deníkem N potvrdila, že při čtvrteční střelbě zahynuli dva pedagogové Filozofické fakulty. „Je to strašný smutek, hrozná bezmoc, já to ani nedokážu říct slovy,“ reagovala na tragické události. Univerzita podle ní nyní řeší i to, jak nastavit lepší bezpečnostní opatření. „Obávám se, že nikdy nebudeme schopni stoprocentně zabránit podobným případům,“ dodala.