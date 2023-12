Vláda po útoku jednala i o zbraňových zákonech. Strany mluví o psychotestech nebo větší kontrole majitelů mnoha zbraní

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na páteční tiskové konferenci řekl, že Sněmovnou by v nejbližší době měla projít novela zákona o zbraních, která ho v některých ohledech zpřísní. Ministři se přesto ve čtvrtek po tragickém útoku bavili o možných dalších změnách. Podle vládních politiků by žadatelé o zbrojní průkaz mohli procházet psychotesty, případně by stát mohl dohlížet na nákupy podezřele velkého množství zbraní, zejména těch nejnebezpečnějších.