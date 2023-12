Co by se stalo, kdybychom se na život dívali jako na rébus

A. J. Jacobs o sobě rád mluví jako o jakémsi „lidském pokusném králíkovi“.

Za svůj život už si vyzkoušel i ty na první poslech nejzvláštnější věci. Aby se stal „nejmoudřejším člověkem, který kdy žil“, rozhodl se přečíst všech třiatřicet svazků díla Encyclopaedia Britannica. O pár let později zase začal žít podle pravidel sepsaných v bibli – a to doslovně. Jindy ho zase zajímalo, co se stane, když začne praktikovat „radikální vděčnost“, a rozhodl se poděkovat každému jednomu člověku, který se zasloužil o to, aby si mohl vypít svou ranní kávu.

Nedávno si novinář a spisovatel položil další neobyčejnou otázku: Co by se stalo, kdybychom život začali vnímat jako jednu velkou sérii rébusů? Způsob, jak nad ní uvažoval a k čemu přesně se dopracoval, přibližuje v nedávné epizodě podcastu Ten Percent Happier.

Změnit život

A. J. Jacobs měl vždy rád hlavolamy. Opravdu do hloubky je však začal zkoumat až v dospělosti, kdy si z toho, že na svět nahlíží z těch nejroztodivnějších úhlů, vlastně vytvořil živobytí.

S hádankami, rébusy, skládačkami, ale také s jejich fanoušky a výrobci nakonec strávil dva roky. Zúčastnil se mistrovství světa ve skládání puzzle, sám se snažil vyřešit ty nejzapeklitější rébusy světa, zajímal se o hlavolam, který nedokáže vyřešit ani CIA. O tom všem nakonec napsal knihu.

Největší ponaučení, které si z celé práce odnesl, se ale nakonec vůbec netýká samotných rébusů – týká se