Na zbrojní průkaz si mohl pořídit de facto vše, byl čistý jako lilie, říká o střelci šéf policejního oddělení pro zbraně

Střelec, který ve čtvrtek zaútočil na Filozofické fakultě UK, měl zbrojní průkaz od letošního roku. Deníku N to řekl Milan Prchal, ředitel služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia. V rozhovoru hovoří také o tom, jaké typy zbraní si nyní lidé mohou běžně koupit a v čem je český systém děravý.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Od kolika let je v Česku možné získat zbrojní průkaz?

Jaké podmínky musí žadatel splnit?

Jaký typ zbrojního průkazu měl střelec z Filozofické fakulty UK?

A jaké zbraně měl?

Jaká je v současnosti věková hranice pro získání zbrojního průkazu? Střelci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy bylo dvacet čtyři let.

Věková hranice je obecně stanovená na dvacet jedna let v případě zbrojního průkazu skupiny A, D, E a osmnáct let v případě zbrojního průkazu skupiny B a C. V souvislosti se sportovní střelbou existují výjimky.

Jaký typ zbrojního průkazu střelec měl?

Měl pro