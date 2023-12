Záběry útočníka nebo lidí na římse jsou za hranou. Média ale nesmí mlčet, prostor by vyplnily dezinformace, říká etik

Novináři by podle mediálního etika Jana Motala neměli zveřejňovat identitu útočníku, heroizovat jeho čin ani uvádět podrobnosti toho, jak ho udělal. Neznamená to ale, že by měli o okolnostech tragických událostí psát. Jak mají média v podobných případech postupovat, vysvětluje v rozhovoru vedoucí Centra pro mediální etiku a dialog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.