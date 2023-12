Kdo si hraje, zlobí: Čína chce novým zákonem ještě přísněji omezit videohry

Je to přesně týden, co agentura Reuters hlásila: „Čínský trh s videohrami se letos vrátil do zisku. Jeho tržby vzrostly o třináct procent na 303 miliard jüanů (v přepočtu asi 950 miliard korun, pozn. red.), a vymanil se tak z dopadů osmiměsíčního zátahu rozpoutaného Pekingem před dvěma lety.“

To bylo v pátek 15. prosince. Dnes, v pátek 22. prosince, byl „vymaněný“ čínský herní průmysl znovu tvrdě sražen na kolena. Zejména dva jeho největší zástupci, společnosti NetEase a Tencent (který je zároveň i největší herní společností na celém světě), utrpěly velmi bolestné ztráty.

Investoři se začali překotně zbavovat svých podílů. Na