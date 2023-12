Zabarikádovali jsme se vším, co bylo po ruce. Pořád nám někdo bušil na dveře, popisuje pedagožka okamžiky střelby

Daniela Tinková měla jako pedagožka na Filozofické fakultě UK během dnešního útoku výuku. V rozhovoru popisuje, co přesně následovalo, i to, jak se snažila se studenty ochránit před potenciální hrozbou. „Takže jsme pobrali všechny, které jsme potkali, a narvali jsme je do mrňavé učebny. Tam jsme se zabarikádovali vším, co bylo po ruce,“ popisuje.