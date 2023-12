Děkance jsem nabídl pomoc, ale tohle přesahuje možnosti slov, říká kněz a učitel z Filozofické fakulty UK Tomáš Halík

„Zatím není jak pomoci, ale možná se v příštích dnech nějaký způsob, který mohu poskytnout, ukáže. Budu k dispozici,“ řekl Deníku N kněz Tomáš Halík, který na Filozofické fakultě UK mnoho let učí. Podle svých slov zatím neví, jestli mezi oběťmi střelce není některý z jeho studentů.

Co vás napadlo ve chvíli, kdy jste dozvěděl o střelbě na Filozofické fakultě UK nedaleko svatého Salvátora?

Já jsem zrovna psal vánoční kázání a do toho přišla tato zpráva. S filozofickou fakultou jsem celoživotně a hluboce spojený. Pět let jsem tam studoval, třicet let tam učím, takže samozřejmě mi šlo hlavou, jestli tam nezemřel někdo z mých studentů a kolegů.

Zemřel někdo z nich?

Z kolegů pravděpodobně ne, ze studentů zatím nevím. Sleduju ty zprávy a nabídl jsem paní děkance jakoukoli pomoc. Také jsem tam hned volal, jestli nebude třeba i služba kněze. Řekli mi, že zraněné odvezli a že