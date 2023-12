Jako když máte hlavu v mixéru. Na řadu přijdou prazákladní přežívací mechanismy, říká k útoku krizová interventka

Na pražské filozofické fakultě studovala, posléze učila. Teď psychoterapeutka a zakladatelka krizové intervence v Česku Daniela Vodáčková sedí ve své kanceláři a během rozhovoru pomáhá po telefonu člověku, kterého tahle událost přímo zasáhla. Sama je v šoku, těžko se brání emocím. „Najednou to, co platilo před minutou, už vůbec neplatí,“ popisuje situaci, ve které se ocitli lidé zasažení tragickým činem.

Z rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak krizová interventka vnímá tuto tragickou událost?

Co lidé zasažení útokem prožívají a jakou podporu potřebují?

Proč jsou teď klíčové informace.

Zda je adekvátní slavit Vánoce, když se odehrálo něco tak hrozného.

Jak může tuhle situaci zpracovat běžný člověk

To, co se stalo na filozofické fakultě, je hrozivé. Jste krizová interventka, děláte tuhle práci dlouho, zkuste popsat, co se to teď stalo a co to ve vás vyvolává?

Jsem zaskočená, na tohle se nejde dokonale připravit. Koukám na to a naskakují ve mně profesionální instinkty. Kolega předal můj kontakt tamnímu krizovému týmu, tak předpokládám, že budu povolána.

Co lidé, které ta situace přímo zasáhla, potřebují?

Pokud jsou zranění, věnují se jim v nemocnici a předpokládám, že jim tam může být nabídnuta i psychologická pomoc. Ti, kteří zraněni nebyli, jsou evakuováni, mohou mít nedostatek informací, být v šoku, mohou chtít o tom mluvit, ale třeba také vůbec ne, nebo se budou potřebovat dostat domů.

Je to situace, kdy tito lidé potřebují ty úplně prazákladní věci – mít dostatek tekutin, dostupný záchod a dostat informace. Informace jsou klíčovým základem pomoci a pomáhají v orientaci.

Čím mohou informace pomoci zrovna v této situaci, nějak si to neumím představit? Proč zrovna informace je důležitá pro člověka, který se ocitl na hraně života a smrti, a teď je v bezpečí.

Základní psychika, zejména oblast myšlení, totiž sjede v situaci maximálního ohrožení na úplně elementární úroveň a tam se stane to, že ke slovu přijdou spíš instinkty a prazákladní přežívací mechanismy.

A odstupuje od toho šedá kůra mozková, to znamená, že