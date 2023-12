Vývoj bojů (666. den): Válka dronů eskaluje. Milion vyrobených kusů Ukrajině stačit nemusí

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za středu 20. prosince. Situace na některých místech už může být jiná.

O tom, jak důležité jsou v této válce drony, je už zbytečné psát. Otázkou nyní je, kdo bude mít ve válce dronů následující měsíce navrch. Může to určit, jak se bude v roce 2024 posouvat fronta.

Ukrajinský ministr strategického průmyslu Olexandr Kamyšin ve středu oznámil, že Ukrajina plánuje vyrobit příští rok milion FPV dronů. Jedná se o útočné kamikaze drony, kde operátor díky kameře živě vidí, kam letí (First Person View – pohled z první osoby).

Kromě toho je v plánu vyrobit deset tisíc dronů středního doletu (více než 100 kilometrů) a více než tisíc dronů dlouhého doletu (více než tisíc kilometrů), které by mohly útočit i na cíle na území Ruska.

„Všechna výrobní zařízení jsou připravena a začíná se s uzavíráním smluv na rok 2024,“ napsal ministr. Také prezident Volodymyr Zelenskyj den předtím řekl, že je to „pro jeho zemi priorita“.

Ukrajina nemusí být od toho cíle daleko. Ministr řekl, že už v prosinci vyrobí 50 tisíc dronů, což je na úrovni 600 tisíc ročně. Přesto podle mnohých budou mít Ukrajinci co dělat, aby to splnili.

❗️Only in December, 🇺🇦Ukraine produced more than 50 thousand FPV drones, – Minister of Strategic Industries of Ukraine Kamyshin. pic.twitter.com/URuDuQqkt0

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) December 20, 2023