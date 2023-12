Karel Kryl trval na tom, že život je tím lepší, čím méně je v něm kompromisů. A odpouštět je nemínil ani Václavu Havlovi

Seriál Česká inteligence: Na konci života zažil strmý pád z výšin popularity, do kterých ho vynesl převrat v roce 1989. O tři čtyři roky později už jeho názory publikovala jenom okrajová periodika a na koncerty docházela hrstka lidí. Připisoval to z největší části postkomunistickému instinktu obyvatel, kteří podle něj i na cestě k neoliberalismu zůstali podobným stádem, jímž bývali za normalizace. Když umíral, sotva byl z poměrů šťastný. Právě tak ale nebylo snadné představit si poměry, které by ho trvale šťastným učinily.