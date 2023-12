Západ pomáhá Rusku vést úspěšně válku proti Ukrajině (a proti němu samému). Firmy z několika zemí, které na politické úrovni poslední ruskou invazi na Ukrajinu jednoznačně odsoudily a Ukrajině pomáhají se bránit, posílají do ruských zbrojovek výrobky, bez kterých by tanky T-14 Armata nemohly na ukrajinské frontě fungovat nebo bez nichž by se ruští odstřelovači nemohli tak přesně strefovat do ukrajinských vojáků.

Novináři z ruského investigativního webu Insider a dalších nezávislých ruskojazyčných médií zjistili nejen názvy západních firem, které úspěšně nacházejí cesty do Ruska, ale i to, že velký ruský zbrojař získal britský pas.

Stará sovětská škola vyžaduje hodně hlavní

Ukrajinská frontová linie měří bezmála 2000 kilometrů. Jako by vypadla ze starých, ale stále používaných učebnic. „Sovětské dělostřelectvo prožívá na Ukrajině své znovuzrození,“ napsal nedávno ruský novinář, vojenský expert Michail Chodarjonok v Gazetě. Podobně se na bojovém poli osvědčily i ruské tanky, které svádějí bitvy jako vystřižené z filmů o druhé světové válce.

Stará sovětská a ukazuje se, že i nová ruská škola jsou na dělostřelectvu a tankových jednotkách založeny, a i když málokdo věřil v tak tradiční podobu války, jakou má tа o Ukrajinu, pěchota, dělostřelci i tankisté jsou její hlavní součástí.

Budoucí měsíce