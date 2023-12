Matka Michaila Saakašviliho Giuli Alasania: Až Ukrajina zvítězí, můj syn bude propuštěn na svobodu

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili je od září 2021 ve vězení v Tbilisi. Do vlasti se vrátil dobrovolně, aby tam čelil obviněním spojeným s jeho dobou v nejvyšší funkci. Saakašviliho proces je složitý, nejednoznačný a extrémně zpolitizovaný. Pro některé je bývalý prezident dokonce „Putinovým osobním vězněm“, úlitbou proruské gruzínské vlády svému mocnému sousedovi.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Považuje Michail Saakašvili svůj návrat do Gruzie za chybu?

Proč držel více než padesát dní hladovku?

Kdy Giuli Alasania zjistila, že byl její syn otráven?

Jak je osud Michaila Saakašviliho spojen s válkou na Ukrajině?

Když se Alexej Navalnyj svého času vracel z Berlína do Ruska a očekávalo se jeho zatčení, bylo to považováno za velkou chybu. Když se do Gruzie vracel Michail Saakašvili, věděl, že bude zatčen?

Ano, předpokládalo se to.

Považuje svůj návrat za chybu?

Dosud nevím, zda to považuje za chybu, nebo ne, ale občas vyjadřuje pochybnosti, zda byl jeho návrat správným rozhodnutím.

Viděla jsem rozhovor Michaila Saakašviliho s ukrajinským novinářem Jevgenijem Kiseljovem. Váš syn byl v té době v Kyjevě a už tehdy se objevily informace, že Putin připravuje útok na Ukrajinu. Vrátil se do Gruzie, protože tak úplně nevěřil, že Putin zaútočí?

Ne, on tomu věřil, ale nepředpokládal, že se to stane tak rychle.

Takže počítal s tím, že se na Ukrajinu vrátí ještě před začátkem konfliktu?

Ano. Z nějakého důvodu měl představu, že i kdyby ho zatkli, nebude to nadlouho. Upřímně řečeno, příliš detailně se o tomto tématu nebavíme.

Jak jste se o zatčení svého syna dozvěděla?

Všechno vysílali v televizi. Poprvé se objevil, myslím, v Batumi. Pak jsem čekala na další přenos, byla jsem v té době v Kyjevě. Chtěla jsem ho na jeho cestě do Gruzie doprovázet. A předtím jsem ho chtěla odradit, protože jsem měla pochybnosti, cítila jsem, že skončí tak, jak to skončilo.

Dovolili mu po zatčení kontaktovat rodinu?

Ne, samozřejmě