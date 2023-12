Je to štvanice, odsoudil Macron návrh odebrat Depardieuovi vyznamenání. To ve Francii potkalo největší padouchy

Francouzský prezident Emmanuel Macron ve včerejším televizním vysílání odsoudil údajnou „štvanici“ na známého herce Gérarda Depardieuho, který čelí několika obviněním ze sexuálního násilí. Spekuluje se totiž v té souvislosti také o možnosti odebrání jeho nejvyššího francouzského vyznamenání. To není příliš běžnou praxí; pokud by k tomu Francie přikročila, znamenalo by to, že by se herec zařadil po bok kolaborantů s nacisty, diktátorů a dalších podvodníků.