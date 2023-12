„Jak TOHLE někdo může mít doma!?“ Režisér Dianiška a herečka Dočkalová o hejtech, lásce a společném soužití

Jeho filmový debut, romantická komedie Lítá v tom, právě vstoupil do kin. Tomáš Dianiška je cenami ověnčený dramatik, divadelní režisér a herec. Jeho partnerka Tereza Dočkalová je dvojnásobnou držitelkou Thálie, nedivadelní veřejnost ji zná jako svéráznou moderátorku feministického pořadu Branky, body, kokoti a Kokoti na neděli. Oba mají přístav v Divadle pod Palmovkou a už tříletý společný projekt, dceru Bertinu.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co Terezu naučili Kokoti.

Jestli se Tomáš bojí svých příbuzných.

Proč ve filmu Lítá v tom krotil sexuální narážky.

Kdo poskytuje jejich dítěti primární péči.

Jestli jde vyžít z divadelních platů.

Jaká je Tereza podle Tomáše herečka.

Jaký je Tomáš podle Terezy režisér.

Když jsem se připravovala na rozhovor, došlo mi, že Tereza byla tváří satirického feministického magazínu Branky, body, kokoti a Tomáš napsal hru Transky, body, vteřiny. Náhoda?

Tomáš: Ne, to ne. To vznikalo ve stejném období.

Tereza: Myslím, že jsme to vlastně i nějak vymýšleli spolu.

Tomáš: Jen jsme nevěděli, že se obojí tak ujme.

Transky se hrály v Ostravě v Divadle Petra Bezruče donedávna. A z Branek, bodů… jsou Kokoti na neděli na Streamu. A tam jsem se také dozvěděla, že Vánoce jsou „slavnostní event manažerek domácnosti“! Už jste připravená, Terezo?

Tereza: No, je to výzva. Na Vánoce nás bude bratru třináct. I s dětmi. A vzhledem k tomu, že zítra má Tomáš premiéru v kině, já namlouvám audioknížku a různě se mrcasím v nějakých jobech, ještě jsem na to, pravda, úplně nepomyslela.

Jenom mi běhá hlavou, co všechno bych měla udělat, ale zatím spíš ve filozofické rovině.

Tomáš: Máme například jen jeden záchod a jednu koupelnu. Z toho mám strach.

Tereza: Zatěžkávací zkouška, ale bude to dobrý! Neříkej do novin, že máš strach, bože! Pak tam bude titulek: Bojím se svých příbuzných.

Rozhovor vyjde mezi svátky, tak už bude jasné, zda jste zkoušku zvládli. Terezo, Kokoti vás pořád baví?

Tereza: Baví. Ale hrozí, že Kokoti skončí. Seznam ruší svou původní tvorbu, takže teď před Vánoci točíme poslední díl.

V lednu budeme mít sraz se scenáristkami a režisérem a budeme vymýšlet, co dál. A jestli vůbec.

Vy byste jela dál?

Tereza: Tak pořád je o čem točit.

„Prasáci týdne“ a spol nevyhynuli…

Tereza: To rozhodně ne. Každopádně by neškodilo trochu ten formát změnit. Natočili jsme přes sto dílů, plánovali jsme jich jen deset.

Zase byste skončili v nejlepším, ne?

Tereza: Héj, ale holky scenáristky chtějí pokračovat. A já je v tom nenechám.

Vyřvávání o týpcích, co mají na hubě

Tomáši, jak Terezino angažmá v tomto pořadu vnímáte vy?

Tomáš: Já si rád čtu ty nenávistné komentáře, co lidí na Téru píšou. Bavím se tím. „Jak TOHLE někdo může mít doma!?“

Tereza: Učešte ji někdo!

Tomáš: „Tahle nemůže mít žádnýho chlapa.“

Tereza: „Určitě fetuje.“

Tomáš: „Je blázen, měla by se léčit.“ Ne že bych těmi lidmi pohrdal, jen prostě mají úplně jiný pohled na svět než já. Komentujou moji holku a mě