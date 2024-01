Nechci bojovat s lidmi, kteří podlehli dezinfomacím, ale vytvářet odolnou společnost, říká Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v bilančním rozhovoru ke dvěma letům od vzniku vlády mluví o nové strategii svého hnutí, boji s dezinformacemi, eurovolbách i kryptovaném telefonu, který před nástupem do funkce používal. Rozhovor vznikl ještě před tragickým útokem na pražské filozofické fakultě, vzhledem k okolnostem ho Deník N vydává až nyní.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jaké byly pozitivní kroky vlády a v čem udělala chyby?

Proč STAN plánuje novou strategii a komunikaci?

Co Rakušanovi vadí na vládních kompromisech?

Jak jsme na tom s odolností proti dezinformacím a hybridním hrozbám?

Kdo bude jednička na eurokandidátce STAN a kdo kandidát nebo kandidátka do Evropské komise?

Jak zpětně hodnotí rozhodnutí přijmout kryptovaný telefon a jaké kroky nyní STAN v této kauze podniklo?

V neděli (17. 12. pozn. red.) uplynuly dva roky od nástupu vlády. Kam jste za ty dva roky Česko posunuli?

My to definujeme jako tři D: digitalizace, diverzifikace zdrojů a důchody. To jsou tři věci, kde vidím zásadní přínos vlády. A za celou dobu jsme dokázali úspěšně vyřešit spoustu krizí. Z hlediska vnitra je důležitá mimo jiné ta digitalizace, protože zavádíme řadu digitálních produktů například ve volebních systémech, matričním zákoně nebo v tom, že od ledna lidé nebudou muset nosit občanský průkaz u sebe a v autě nebudou muset mít řidičský a technický průkaz.

Poměrně velkých úspěchů se podařilo dosáhnout i v energetice, to je další D. Nejsme závislí na ruském plynu, čemuž nikdo nevěřil, pokračujeme v komunitní energetice, to je určitě důležitá věc. A další zásadní věcí, kterou vláda přinesla, je odvaha pustit se do změny důchodového systému.

Můžete naopak říct dvě věci, které se nepovedly? Nebo se daly udělat jinak?

Hlavně se nepovedlo vysvětlit nutnost vládních kroků lidem, což je prostě zásadní věc. Nechci ale sklouznout k tomu, že jde jen o nedostatečnou komunikaci, to je možná trochu málo. Nepovedlo se jezdit mezi lidi a došlo k nějaké odtažitosti mezi světem politických elit a tím, jak lidé žijí a co si myslí.

Další problém je, aby vláda jako celek pochopila, že dezinformace a hybridní hrozby jsou reálná hrozba a mohou mít obrovský dopad nejen na atmosféru ve společnosti, na její rozdělení a podobně, ale i na výsledky voleb v příštích letech. V tom trochu běžíme za vlakem. A mě to mrzí, protože si myslím, že ministerstvo vnitra v tom dělá příkladnou práci.

K dezinformacím se ještě dostaneme. Vy jste na síti X v rámci bilancování napsal, že se nepovedly často nepochopitelné kompromisy ve vládě. Které třeba?

Kompromis je těžký už mezi dvěma stranami. Kompromis pětičlenné sestavy je ale mimořádně těžký. Mně vždycky vadilo, že když už jsme přišli s něčím dobrým, měli jsme říct, konsolidační balíček přináší to, co naše ekonomika potřebuje.

My jsme ale ufňukaně