Policie ukončila pátrání v Klánovicích, v lese se podle ní nikdo neskrývá. Místní si hlavně přejí dopadení vraha

Policie ukončila pátrání v Klánovickém lese. Oznámila, že v něm nenašla nic, z čeho by plynulo jakékoliv akutní riziko. Podle veřejně dostupných informací vyšetřovatelé stále nevědí, kdo mohl spáchat dvojnásobnou vraždu muže a nemluvněte. Není ani jisté, zda se přiklánějí k verzi, že pachatel pobývá někde nedaleko, nebo úplně někde jinde.

„Jsme tady všichni pejskaři, takže teď sice nechodíme do lesa, ale to není důležité. Hlavní je, aby to vyšetřili,“ říká paní Markéta. Bydlí v Klánovicích pár set metrů od místa pátečního hrůzného činu.

„Já sama jsem z policejní rodiny, tak ty jejich kroky docela chápu,“ dodává. Během krátkého rozhovoru s Deníkem N zdraví souseda, který jde právě kolem se psem.

Ten podle svých slov před chvílí volal na policejní nouzovou linku, protože z lesa slyšel rány. „Nevím, co to bylo, ale radši jsem volal na sto padesát osmičku,“ říká. Sám odhaduje, že se mohlo jednat o nějakou rekonstrukci případu.

Krátká epizoda naznačuje, jak místní prožívají již pátý den policejního pátrání. Městská část už místní poprosila, ať