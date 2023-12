Nejen Fiala versus Babiš. Rok 2024 přinese měření sil mezi vládou a opozicí, uvnitř koalic i jednotlivých stran

Troje volby, test soudržnosti koalice, boj o ztracené příznivce, kampaně, rozpočet a tahanice o dárky voličům, vnitrostranické půtky o moc a hlasování o novém vedení Pirátů, ANO, ODS či lidovců. V roce 2024 bude jen pár měsíců, kdy se v politice nebude dít nějaká zásadní věc.

Většina přitom může mít podstatné dopady především na vládní koalici a její strany. Opozice si to uvědomuje a chce toho využít.

První volby roku 2024 proběhnou na začátku června, kdy si lidé budou na konci pětiletého cyklu volit 21 nových europoslanců. „Politickou událostí roku 2024 budou volby evropského parlamentu, tam se bude lámat chleba a bude to první vysvědčení pro současnou vládu,“ řekl Deníku N stínový premiér opozičního hnutí ANO Karel Havlíček.

Série dalších voleb – senátních a krajských – je plánovaná na podzim. Zvláště ty krajské bývaly v minulosti zrcadlem úspěchů i neúspěchů vlády. Pokud by se opozici podařilo zopakovat oranžovou tsunami ČSSD z roku 2008, především ANO by mohlo dále výrazně posílit.

„Naší snahou bude ve všech volbách zvítězit a uděláme vše pro to, aby se to podařilo,“ odpověděla Deníku N předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Pokud by se to ANO podařilo, mohl by jeho šéf Andrej Babiš po dvou letech dosáhnout toho, oč se celou dobu intenzivně snaží – narušit