Nechť soudcokracie zvítězí nad demokracií

Komentář Pavla Tomáška: Američtí otcové zakladatelé si velmi dobře uvědomovali rizika, kterým bude čelit demokracie, a proto do ústavy Spojených států (a jejích dodatků) vložili nástroje, které mají zabránit případné zvůli většiny a jí zvolených nezodpovědných politiků. Nejvyšší soud státu Colorado k jednomu z těchto prostředků nyní sáhl, když Donaldu Trumpovi zakázal na území tohoto státu znovu kandidovat na prezidentský úřad. Proč to udělal a co to může přinést?

Nejvyšší soud státu Colorado rozhodl s odvoláním na čtrnáctý dodatek americké federální ústavy o tom, že se Donald Trump kvůli své účasti na povstání proti výsledku posledních voleb nesmí znovu ucházet o úřad prezidenta. Verdikt má zatím pozastavenou platnost a logicky se nyní dotýká jen jedné padesátiny ze států, z nichž se USA skládají. Je prakticky jisté, že se k věci bude muset vyslovit i Nejvyšší soud celých Spojených států, byť by to bylo pouze tím, že se jí oficiálně odmítne zaobírat.

To, co udělali coloradští soudci, je bezprecedentní. Je to však také přiměřené, neboť situace, v níž se země ocitla, nemá v její dosavadní historii obdoby. Co víc, je to zcela