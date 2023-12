Klíčové události české politiky roku 2023: Prezidenství jinak i Babišův debakl jako odrazový můstek na cestě zpátky

Analýza: Česko si v právě končícím roce zvolilo nového prezidenta, střídání na Pražském hradě bylo jednou z klíčových politických událostí roku. Vládu a opozici žádné přímé měření sil nečekalo, to ovšem neznamená, že by klíčové mocenské bloky nebyly aktivní. A kabinet Petra Fialy musel řešit nejeden problém. Popisujeme tři hlavní politické příběhy roku 2023 a co mohou přinést pro další rok.