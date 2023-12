Co se dozvíte, když se zeptáte stovek matek, jak jim je? Možná víc, než byste si přáli

Novinářka Šárka Kabátová se před půl rokem vydala na misi. Vyzbrojená nahrávacím zařízením, vlastní zkušeností s čerstvým mateřstvím a jednou banální otázkou se vypravila do ulic, aby zjistila překvapivě nebanální zkušenosti.

Otázka zní „Jak se máte na mateřské dovolené?“ a od léta ji Kabátová položila dvěma až třem stovkám matek. Tento přímý dotaz přináší neočekávaně přímé odpovědi.

„Mám se blbě. Asi nějaká nenaplněnost. Prostě, náš den se skládá z toho, že uvařím, uklidím a starám se o dítě. Snažím se třeba aspoň něco upéct, abych měla pocit, že jsem něco udělala,“ vypráví například mladá žena v letních šatech s kočárkem.

Nebo:

„Super. Užívám si čas pro sebe, svou dcerku. Partner chodí do práce ‚from nine to five‘, ale dcera nějakou část dne spí a myslím, že mám dost času na sebe,“ odpovídá zase ve spěchu jiná.

Nebo:

„Mám se výborně, protože jsem na mateřské už podruhé. Zařídila jsem si to už tak, abych se měla výborně. Předtím jsem byla v izolaci, neměla jsem třeba kamarádky, které také mají podobně staré děti. Byla jsem doma s miminkem, které brečelo, a přestala jsem dělat svou práci a to mě dost frustrovalo,“ svěřuje se třetí.

Dalo by se pokračovat dlouho. Co tyto rozhovory spojuje, je