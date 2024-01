Za den dostanou jen jednu kaši, ti šťastnější snídani. Život školáka v Ugandě: nuzný, ale veselý a s nadějí

Je sedm ráno a žáci se pomalu hromadí na školním nádvoří. Je první den nového semestru. Cestou musejí projít po rozbahněných cestách Nansany, chudého předměstí Kampaly, které ještě nestihly uschnout od včerejšího silného deště. I tak je samozřejmostí, že jsou děti oblečeny do školních uniforem. Každý den by se jich v místní školce a základní škole mělo sejít přes 300. Absence je ale vysoká. Rodiny si zkrátka někdy nemohou dovolit poslat potomky do školy a nezapojit je do chodu domácnosti.