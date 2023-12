Vláda dělá nepopulární kroky a nese za to následky. Příští rok bude líp, slibuje Fiala

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak chce premiér naložit s lithiem, které se může těžit pod Cínovcem?

Jak chce vláda zvrátit rekordně nízkou důvěru, kterou nyní má?

Jak se Fiala staví ke korupční kauze v Olomouci, která se týká dvou někdejších předsedů krajské ODS, a proč se k ní nevyjádřil?

Bude vláda něco dělat se špatnou komunikací s veřejností?

Má ministr spravedlnosti Pavel Blažek další problémy kvůli nové kauze kolem zrušeného místa pro whistleblowera? Jak to Fiala hodlá řešit?

Co bude dělat s rekordně vysokou inflací a kde chce získat prostředky na budoucí bilionové rozpočty?

Právě uplynuly dva roky od nástupu vaší vlády k moci. Kam jste za tu dobu posunuli Česko? Jaké velké reformy jste udělali?

Posunuli jsme Česko velmi výrazně, a to navzdory tomu, že jsme se museli vyrovnávat s krizemi – válkou na Ukrajině a pandemií. Když jsme po Andreji Babišovi přebrali vládu, museli jsme reagovat na začínající energetické problémy s Bohemia Energy a s jejím krachem. Potýkali jsme se s nástupem nové vlny covidu, kterou jsme řešili jinak než vláda Andreje Babiše, a chtěli jsme dát do pořádku veřejné finance, což jsme začali dělat tím, že jsme hned po svém nástupu snížili výdaje.

Plníme přesně to, co jsme slíbili. Konsolidujeme veřejné finance, takže příští rok začneme plnit maastrichtské kritérium – deficit veřejných financí HDP pod tři procenta. Jenom připomínám, že za Andreje Babiše v posledních dvou letech to bylo 5,8 a 5,1 procenta. My budeme mít 2,2 procenta. K tomu jsme udělali konsolidační balíček. Udělali jsme řadu nepopulárních opatření, která se vlády před námi udělat bály. Zjednodušujeme daňový systém, udělali jsme hodně kroků v digitalizaci, které lidé pocítí příští rok – budou mít v mobilu občanku i řidičský průkaz. Připravili jsme důchodovou reformu, což je obrovský úkol a slib, který dávaly všechny vlády. My jsme to udělali.

Nastartovali jsme strategické investice, dáváme rekordní částku do dopravních staveb, letos 150 miliard. A teď vyšla informace z projektu Demagog, že dvě třetiny vládních slibů buďto plníme, nebo jsou blízko před cílem. To není v polovině funkčního období se všemi krizemi, s nimiž jsme se museli potýkat, vůbec špatná bilance.

Začne ekonomický růst

Teď jste jmenoval řekněme pozitivní kroky, které jste udělali. Ale jsou třeba i rozhodnutí, která byste zpětně přehodnotil?

Ne, takto nad tím nepřemýšlím. Myslím si, že jsme na vše reagovali včas a dobře. Na vyhodnocení některých věcí je potřeba ještě větší odstup, než máme v tuto chvíli. Museli jsme řešit situace, které by nás ani nenapadly. Například to, že se lidé bojí, že nebudou mít v zimě plyn. Museli jsme zkrotit inflaci, která začala dynamicky narůstat, ještě než jsme přišli do vlády. A tak dále, mohl bych jmenovat další a další.

Zmínil jste inflaci, která je u nás nyní nejhorší v celé EU, naše ekonomika se navíc jako jediná v Unii ještě nevrátila na předcovidovou úroveň.

Máme předpovědi expertů, že příští rok